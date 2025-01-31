واشنطن تحدد "المكان" الذي ستنطلق منه أجندة ترامب الخارجية

وقال روبيو في تصريحات صحفية، ان "أجندة الرئيس ترمب في السياسة الخارجية تبدأ بالقرب من بلادنا"، مشيرا الى انه "من بين أولويات ترمب القصوى تأمين حدودنا وصد الكارثي الذي شجعته الإدارة السابقة".وكان روبيو قد قال ان جدول أعمال الرئيس المستقبلي لبلادنا والعلاقات الخارجية ستتوجه نحو إعادة التركيز على المصالح الوطنية الأميركية، في خضم التنافس بين القوى العظمى الذي يتجدد اليوم.