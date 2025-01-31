اقتلع أظافر أطفال درعا.. القبض على ابن خالة الأسد

وذكرت الصحيفة: "إلقاء القبض على المجرم رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، الذي ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية".وأضافت: "ليكن هذا الحدث خطوة نحو تحقيق العدالة".وعاطف ابن خالة الرئيس المخلوع الأسد ومتهم بجرائم كثيرة من بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية السورية.