كوارث الطائرات تتزايد.. مقتل 6 اشخاص بسقوط طائرة على المنازل في امريكا "فيديو"

وذكرت وسائل اعلامية ان "طائرة اسعاف صغيرة سقطت قرب مجمع تجاري في مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا".واضافت ان "ذلك اسفر عن مقتل ستة اشخاص بينهما اثنان كانا على متنها، وإلحاق أضرار مادية بالعديد من المنازل والسيارات".ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال اقل من اسبوع في امريكا ، فقد شهدت العاصمة قبل يومين، نحو 60 مسافرا واربعة من طاقم طائرة مدنية وثلاثة جنود من طاقم طائرة مروحية بعد تصادمهما قرب مطار ريغان.كما سجلت ولاية بساعات شخصين بسقوط طائرة شراعية.