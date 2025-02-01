فلسطين.. بدء تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الاسرى

وقالت إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.في المقابل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.والإسرائيليون الثلاثة الذين سيتم تبادلهم اليوم هم ياردين بيباس، وكيث سيغال، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين والإسرائيلية.ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت عبور مجموعة من الفلسطينيين من إلى عبر معبر رفح الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة.يشار إلى أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 15 من أصل 33 محتجزا كان من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل 400 أسير فلسطيني.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقيات الخاصة بإطلاق سراح أكثر من 60 محتجزا وانسحاب القوات الإسرائيلية من في المرحلة الثانية من الاتفاق.وظلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تستمر لمدة 6 أسابيع، والتي تم الاتفاق عليها مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، على المسار الصحيح حتى الآن على الرغم من عدد من الوقائع .