كشف تفاصيل "الطفل المريض" بطائرة فيلادلفيا المنكوبة

وذكرت أنه تبين أن من كان على متن الطائرة طفلة أنثى تحمل الجنسية المكسيكية، كانت تتلقى العلاج بمستشفى "شرينرز" للأطفال في فيلادلفيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم المستشفى ميل باور.وقال باور في تصريح نقلته الأمريكية إن "الطفلة كانت قد أنهت علاجها في المستشفى، وكانت في طريقها عائدة إلى عندما اشتعلت الطائرة" في سماء فيلادلفيا قبل ارتطامها بالأرض.وأضاف: "إنه أمر صعب للغاية، أولئك الذين كانوا مشاركين بشكل مباشر في رعايتها كانوا متأكدين أنها ستسافر إلى منزلها، وكان هناك في الواقع حفل وداع لها اليوم".وتابع أن "الجميع في مستشفى شراينرز تأثروا بشكل عميق جداً، فهم يعتبرون مرضاهم جزءاً من عائلاتهم"، مكملاً: "الرعاية التي يقدمها المستشفى لا تقتصر فقط على المجال السريري، بل تتعدى ذلك لتصل إلى مستوى شخصي".