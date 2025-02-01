تعود الى ثمانينات القرن الماضي.. حقائق صادمة عن الطائرة المنكوبة في فيلادلفيا

نيوز – دولي

كشفت معلومات وتفاصيل صادمة ومثيرة، بشأن طائرة التابعة لشركة "جيت ريسك" التي سقطت وتحطمت بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ليل الجمعة.

وتعرف الطائرة، وهي من طراز "ليرجيت 55"، بأنها مركبة مخصصة لخدمات الإسعاف الجوي، والمثير في الطائرة المنكوبة أن تاريخ تصنيعها يعود إلى ثمانينات الماضي، وفق ما أفصحت عنه بيانات رسمية.

وأوضح أن "الطبيبين اللذين كانا على متن الطائرة ليسا من شركة شراينرز، بل ضمن كوادر شركة الإسعاف الجوي جيت ريسك".

يشار إلى أن شركة "Jet Rescue Air Ambulance" كانت قد أصدرت بياناً كشفت فيه أن الأفراد الستة الذين أقلتهم الطائرة هم 4 من أفراد الطاقم ومريض طفل ومرافق المريض.

وكانت حالة من الغموض قد سادت الأوساط الأمريكية بعد تحطم الطائرة وما أحدثه من دمار هائل وفوضى عارمة في منطقة حيوية مكتظة بالسكان والمنازل المتراصة، في الحي التجاري الشهير بالمدينة.

وتشير التقارير المتواترة إلى أن "بعض البقايا البشرية المتناثرة في موقع تحطم طائرة فيلادلفيا يتطابق مع زي المسعفين الجويين الذين كانوا يسافرون على متن طائرة ليرجيت 55 المنكوبة الليلة.

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص على الأرض أصيبوا جراء الحادث، ووفقًا لمتحدث، تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى "جامعة تيمبل"، الذي أفاد بأن 3 مصابين عولجوا وخرجوا وما زال 3 مصابين آخرين في حالة جيدة.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "ليرجيت 55"، مخصصة للخدمات الطبية، في حي مكتظ بالسكان، قرب مركز "روزفلت مول" التجاري، بعد لحظات من مغادرتها مهبط الطائرات في حوالي الساعة 6:07 مساءً.