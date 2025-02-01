ترامب يحرق الأسر الأمريكية بنيران الأسعار والضرائب

وأعلنت المتحدثة باسم كارولين ليفيت أن قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين يسري بدءا من اليوم السبت 1 فبراير/شباط.وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، إن اليوم السبت الأول من فبراير/شباط 2025 هو الموعد النهائي الذي أعلنه الرئيس سابقا. سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وبنسبة 10% على بسبب إرسالها إلى بلادنا وسماحها بانتشار الفنتانيل غير القانوني فيها، مما أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".وقال تقرير نشره موقع أكسيوس إن تقديرات حديثة من مؤسسة غير الحزبية "Tax Foundation" تشير إلى أن الرسوم الجمركية المخطط لها من قبل قد ترفع تكاليف الأسرة الأمريكية العادية بمقدار 830 دولارًا إضافيًا هذا العام.وقدرت المؤسسة في تحليل لها، أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي اقترحها بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% على الصين، ستؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 0.4%، وستزيد بمقدار 1.2 تريليون دولار بين عامي 2025 و2034.ويشير التحليل إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها أثناء فترة رئاسته السابقة - والتي قام سلفه الرئيس جو بايدن بتطبيقها أيضًا - قد تسببت في تدهور الاقتصاد.وتقدر دراسة مؤسسة أن إدارة فرضت جديدة بقيمة 80 مليار دولار عبر الرسوم الجمركية بين عامي 2018 و2019.بينما احتفظت إدارة بايدن بمعظم تلك الرسوم، وأعلنت في مايو/أيار الماضي عن زيادة في الرسوم الجمركية على 18 مليار دولار من البضائع الصينية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وهو ما تم تقديره بزيادة ضريبية قدرها 3.6 مليار دولار.وأظهرت دراسات سابقة لمؤسسة أن رسوم وبايدن قد رفعت الأسعار، وخفضت الإنتاج، وأدت إلى انخفاض في التوظيف، ونتج عن ذلك "تأثير سلبي صافي على الاقتصاد الأمريكي".