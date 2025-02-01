بظروف غامضة.. مقتل مونسنيور الأرمن "أنانيا كوجانيان" في لبنان

وأشارت مصادر طبية إلى أن تعرّض لعدة طعنات بآلات حادة وسكاكين في أنحاء جسده، في جريمة وحشية لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.وعلى الفور، حضرت إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الأدلة لكشف الفاعلين.وشهدت منطقة برج في حالة من والتوتر بعد انتشار ما استدعى انتشارًا أمنيًا كثيفًا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد.