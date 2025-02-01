باريس..11 قتيل ومصاب في حريق بدار المسنين

وأصيب 8 أشخاص آخرون في الحريق الذي اندلع في الواقعة ببلدة بوفمونت.وقال رئيس البلدية لاكو: "هذا أمر خطير بالنسبة لمدينتنا".وأضاف لاكو أن "الحريق تحت السيطرة في التي يقيم فيها 75 من كبار السن"، مشيرا الى إنه "يعتقد أن الحريق بدأ في غسيل وانتشر إلى جزء بالطابق الثالث من المبنى".وقال بونين سينابايين، المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، إن "الحريق قد أُخمد بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث".