ترامب يتحدث مع السيسي.. هذا ما تم بحثه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الدولي "يعول" على قدرته "على التوصل إلى اتفاق دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة" بين "اسرائيل" والفلسطينيين.



وأفاد بيان صادر عن السيسي بأنه وجه دعوة لترامب خلال اتصال هاتفي الى زيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة .

وشدد الرئيسان على ضرورة "تعزيز العلاقات والتعاون"، فيما شدد السيسي على أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".



وشدد ضرورة تدشين عملية تفضي إلى حل دائم في المنطقة، بحسب البيان.



وفي نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق الرئيسان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين في ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.