غداً.. الشرع يجري أول زيارة خارج سوريا

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر سعودية قولها، إن "رئيس المرحلة الانتقالية في أحمد الشرع يزور غدا الأحد ويلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان".والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في .وهنأ السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.