الجيش الأميركي يقصف "داعش" في الصومال

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال "هؤلاء الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا وحلفاءنا".وتابع "الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال".وأردف: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم لسنوات، لكن بايدن (الرئيس السابق) ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك! إلى وجميع الآخرين الذين قد يهاجمون الأميركيين هي "سنعثر عليكم، وسنقتلكم!".