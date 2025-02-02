برفقة وزير خارجيته.. الشرع يدشن زياراته الخارجية في السعودية

وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، بحسب "روسيا اليوم".وقبل أيام وفي أعقاب تعيين الشرع رئيسا للبلاد، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل إلى العاصمة دمشق، وكانت أول زيارة لزعيم إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا.ومن ضمن قائمة الزعماء والرؤساء الذين أبرقوا إلى الشرع مهنئين بتوليه رئاسة البلاد، أكد ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمنياتهم للشرع بالتوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.وكان الرئيس السوري قد أكد في خطاب موجه إلى الشعب أنه تسلم رئاسة البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية.كما أشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة ستشكل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع السوريين كاشفا عن أنه سيجري في الفترة المقبلة الإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.