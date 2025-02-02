الكشف عن سبب حريق مطار بيروت

واندلع حريق، اليوم الأحد، في مطار الدولي، وقد سارعت فرق الإطفاء إلى إخماده.وانتشرت التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدخان داخل المطار.من جهتها، أعلنت إدارة المطار أن الحريق اندلع في قسم الترحيل في المطار. وأوضحت أنه تمت السيطرة عليه، مضيفة أن المطار يعمل بشكل طبيعي.وقد تفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للطيران المدني الحسن، المطار.وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الحريق اندلع إثر قيام أحد الركاب بحرق أريكة في الترحيل التابع للأمن العام، احتجاجاً على اتخاذ قرار بترحيله. وكان قد تم إحالة هذا الراكب إلى الترحيل مباشرة بعد وصوله إلى المطار، بسبب مخالفته للقوانين والتدخين على متن الطائرة التي كان قادماً على متنها.