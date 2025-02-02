الشرع: لمسنا حرص السعودية على دعم  إرادة الشعب السوريّ

نيوز – دولي

اكد الرئيس السوري الشرع، اليوم الاحد، ان حريصة على دعم إرادة الشعب السوريّ ووحدة وسلامة أراضيه.

وقال الشرع عقب لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أشكر سمو ولي العهد محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال"، مبينا "اننا لمسنا وسمعنا من ولي العهد السعودي رغبة حقيقية لدعم سوريا".

وأضاف "لمسنا حرص على دعم إرادة الشعب السوريّ ووحدة وسلامة أراضيه"، مشيرا الى "اننا عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون مع في كافة الصُّعد".

وذكر ان "شراكتنا مع تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتا الى "السعي لتعزيز السياسي والدبلوماسي مع السعودية".