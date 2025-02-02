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المرشد الإيراني: الشعب لديه الشجاعة ليقول "الموت لأمريكا"
دوليات
2025-02-02 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
868 مشاهدة
شدد المرشد الإيراني
السيد
علي خامنئي، اليوم الأحد، على أن "الشعب الإيراني لديه الشجاعة ليهتف بالموت لأمريكا"، مشيرا إلى أن "
الولايات المتحدة
معتدية وكاذبة وأن
غزة
ستتغلب على
إسرائيل
بإذن الله".
تصريحات علي خامنئي جاءت خلال استقباله أساتذة وقراء وكبار حفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بنسختها الـ41 في حسينية الإمام الخميني بطهران.
وتقدم خامنئي بالشكر من منظمي مسابقات القرآن الكريم التي "تساهم في نشر القرآن الكريم بطرق مختلفة في جميع أنحاء البلاد"، معتبرا ان "استمرارية الإعجاز القرآني والنبوي نعمة عظيمة لعالم الوجود".
وأكد المرشد الإيراني أن "غزة الصغيرة ستتغلب على قوى عسكرية كالكيان الصهيوني وأمريكا".
وقال خامنئي إن "الشعب الإيراني لديه الشجاعة ليقول بأن
أمريكا
معتدية وكاذبة وليهتف بالموت لأمريكا".
وتطرق خامنئي إلى شرح مفهوم "الثقة" في القرآن الكريم، قائلا إن "من يتوكل
على الله
فهو حسبه، فإذا توفرت شروط الثقة التي تتمثل باليقين في وعود الله الصادقة فإن هذا الوعد الإلهي سيتحقق حتما"، لافتا إلى أنه "ينبغي أن يكون المؤمن على يقين دون أي شك أن كل مستحيل ممكن بإذن الله".
وشدد على "ضرورة الصبر والعمل الجاد لتحقيق النتائج"، واصفا "صبر وجهد الشعب الإيراني على مدى 46 عاما أمام جميع المتغطرسين"، بأنه "سبب النمو الشامل للبلاد، بحيث لم يتأثر الشعب الإيراني بهذه المواجهة، بل تطور وتقدم في كافة المجالات".
واعتبر خامنئي أن "تدريب الآلاف من الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم في جميع أنحاء البلاد، يعتبر مثالا على التقدم الروحي للبلاد".
وتابع أنه "على الصعيد المادي، تطورت البلاد وقام الشباب بأعمال مختلفة وعظيمة، وستستمر هذه التطورات وبكل ثقة بالله حتى يصل الوطن إلى القمة المنشودة".
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