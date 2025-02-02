الأمين العام لحزب الله يحدد موعد تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله

نيوز – دولي

حدد العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاحد، موعد تشييع القائد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

وقال الشيخ نعيم قاسم في له تابعتها نيوز، "نعزي ونبارك باستشهاد قائد هيأة أركان كتائب القسام محمد الضيف ونائبه وكل القادة الذين أثبتوا جدارتهم في الميدان"، مبينا ان "الدولة اللبنانية وافقت على تمديد الاتفاق إلى 18 شباط ونحن نعتبرها مسؤولة لتتابع وتضغط لمنع الخرق والعدوان الصهيوني".

وأضاف ان "المقاومة مسار وخيار ونتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب"، مشيرا الى ان "هناك حملة مضادة ترعاها أميركا و"إسرائيل" ودول خارجية بمواكبة فريق داخلي تروج للهزيمة".

وذكر ان "مقاومتنا مرفوعة الرأس ولم نتحدث عن النصر المطلق فهذه معركة فيها أرباح وخسائر"، لافتا الى ان "الشعب الأبي ومقاومته وجيشه هو من حرر لبنان ووقف بوجه الجبروت "الإسرائيلي" ومن ورائه الأميركي".

وأشار الى ان "مشهد عودة أهل الجنوب يعبر عن موقف تحرير شعبي"، لافتا الى " نحن أمام صمود أسطوري للمقاومين قل نظيره".

وبين ان "الشعب يقف جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني والمقاومة الأبية"، موضحا ان "التحرير الشعبي يتكامل مع المقاومة الجهادية المسلحة والجيش اللبناني".

وشدد "نرفض خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام وراية حزب الله ستبقى مرفوعة".

وتابع "سيتم تشييع القائد حسن نصر الله في 23 شباط الحالي، كما سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أميناً عاماً لحزب الله اللبناني في نفس الموعد"، لافتا الى "اننا شكلنا لجنة لادارة عملية تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين والذي سيتم تحت شعار (إنا على العهد) ".