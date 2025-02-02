واشنطن.. تفاصيل مثيرة تخص حادث الطائرتين

والجندية هي ريبيكا لوباك، البالغة من العمر 28 عاما، وكانت ضابطة نشطة في الجيش الأميركي منذ عام 2019، وتعدّ واحدة من النخبة التي تخرجت ضمن أفضل 20% من برنامج "روتك" العسكري، وحصلت على أوسمة منها "ميدالية الإشادة العسكرية" و"ميدالية الدفاع الوطني".ورفض الجيش الأميركي في البداية الكشف عن هوية لوباك بناء على طلب عائلتها، التي وصفتها في بيان رسمي بأنها "محاربة لم تتردد في الدفاع عن بلدها".وأشار إلى دورها كمساعد اجتماعي في خلال إدارة بايدن. لكن الضغوط الإعلامية والتحقيقات أجبرت السلطات على الكشف عن هويتها لاحقا "تلبية لرغبة العائلة".وفي تصعيد مثير، وجه الرئيس اتهامات مباشرة إلى سياسات التنوع والمساواة التي تبنتها إدارتا أوباما وبايدن، مرجعا الحادث إلى "معايير متراخية" في توظيف مراقبي الحركة الجوية بسبب أهداف "التنوع الجندري".وقال في مؤتمر صحفي: "الكارثة نتيجة سياسات التنوع والمساواة والشمول التي تضع الأجندات الليبرالية فوق الكفاءة"، متجاهلا تقارير أولية تشير إلى أن التحقيق لم يحدد أسباب الحادث بعد.وتتمتع لوباك بسيرة جيدة حيث أكد زملاؤها أنها كانت "مثالا للكفاءة"، كما أشاد بها المراسل العسكري المخضرم ديفيس وينكي، الذي كتب على منصة "إكس": "ساعدتني ريبيكا في أصعب لحظاتي... العالم لن يكون نفسه بدونها".وتبرز هذه الشهادات تناقضا صارخا مع محاولات تصوير الكارثة كـ"فشل للتنوع"، خاصة وأن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تثبت أي علاقة بين هوية الطيارين وسياسات التوظيف.ولا يزال التحقيق في سبب تحليق المروحية قرب مسار الطائرة المدنية لا يزال في مراحله المبكرة، حيث تشير تسجيلات الرادار إلى احتمال خطأ بشري أو خلل تقني، لكن الجيش لم يصدر أي استنتاجات، وطالبت عائلة لوباك بـ"وقف استغلال المأساة لأجندات سياسية"، وفق بيانهم.