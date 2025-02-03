مجددا.. انفجار سيارة مفخخة يهز شمال سوريا

وذكرت وسائل اعلام المحلية، ان السيارة المفخخة انفجرت في مركز مدينة منبج بريف حلب شمال سوريا، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا".يذكر ان الفترة الحالية تشهد ارتفاع انفجارات السيارات المفخخة في في سقوط النظام السوري.