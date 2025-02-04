شرارة الحرب.. الصين تتحرك ضد أمريكا بعد قرار ترامب

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، أن قيام برفع الرسوم الجمركية من جانب واحد يعد انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيلحق الضرر بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.وأكدت أن الصين ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.بدورها، أكدت الخارجية الصينية في بيان أنه لا رابح في الحروب التجارية".وتعد هذه الخطوة من قبل لن تحل مشكلاتها الداخلية، كما أنها لن تفيد أياً من الطرفين أو دول أخرى بالعالم.ووقع الرئيس الأميركي، أمس، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.