إطلاق نار بمدرسة في السويد وإصابة عدة أشخاص

وذكرت الشرطة، في بيان: "وقع إطلاق نار في المدرسة. أصيب أربعة أشخاص بالرصاص. خطورة الإصابات غير واضحة. العملية مستمرة".وأضافت بعد دقائق أن "شخصا أصيب بالرصاص".وأظهرت صور من مكان الحادث انتشار الشرطة مع العديد من سيارات الإسعاف والطوارئ.وكانت الشرطة قالت إنها تستجيب لتهديد بشن هجوم دام عند مدرسة في أوريبرو.