أول صورة رسمية لزوجة الشرع في أنقرة

وأعلنت الرئاسة التركية أن السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، التقت الدروبي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ونشرت صورة تجمعهما.كما نشرت الصورة أمينة أردوغان على حسابها الرسمي في "إنستغرام".وقالت زوجة الرئيس التركي في تعليق للصورة: "سعدت كثيرا باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا".وتابعت: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من المهمة، مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في أنحاء العالم".وتابعت أمينة أردوغان: "أكدت أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء ومداواة جراحها، وأعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تتخذ على هذا الطريق أملا دائما لشعوب المنطقة".وأجرى الشرع، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.