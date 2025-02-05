الرئيس ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتصبح مالكة له :
"سنتولى المسؤولية عن تفكيك كل القنابل والأسلحة الأخرى الخطيرة الموجودة، والتخلص من المباني المدمرة، وخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر أعدادًا غير محدودة من الوظائف والإسكان لسكان المنطقة". pic.twitter.com/TAgeXtGAhg
— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 5, 2025
الرئيس ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتصبح مالكة له :
"سنتولى المسؤولية عن تفكيك كل القنابل والأسلحة الأخرى الخطيرة الموجودة، والتخلص من المباني المدمرة، وخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر أعدادًا غير محدودة من الوظائف والإسكان لسكان المنطقة". pic.twitter.com/TAgeXtGAhg