

نيوز-دوليات



انشغل العالم خلال الساعات الماضية، بتصريحات الرئيس الأمريكي عن نواياه وخططه تجاه قطاع غزة، حيث اكد خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، انه يخطط للسيطرة على قطاع ليصبح "مملوكا امريكيًا" لتحويله لمشروع ما، فيما لايملك الفلسطينيون في أي خيار سوى المغادرة.



وقال في تصريحات بمؤتمر صحفي، ان "الفلسطينيين في ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة، وانهم سيودون بشدة مغادرة القطاع المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة"، مشيرا الى انه "لا أدري كيف يريدون البقاء؛ إنه موقع هدم، الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان يمكن أن تكون في أو الأردن"، مضيفا: "أعتقد أن سكان يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة، إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع".



وأشار إلى أن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة، لكنه قال إن "هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها"، وإنه يرغب في رؤيتهما يستقبلان فلسطينيين من غزة، واعتبر أن لدى "الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة"، كما قال إن لدى الشرق الأوسط الأموال الكافية لإعادة إعمار قطاع .



وقال "إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع عديدة من الأرض، وبنينا عليها بعض المساكن الجميلة، فهناك كثير من المال في المنطقة بالتأكيد، وأعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى التي لم تشهد سوى عقود طويلة من الموت".



وعندما سأله أحد المراسلين عن الأماكن المحتملة لمثل هذه المساكن، ردّ أنها قد تكون في أو أو "أماكن أخرى. ربما يكون هناك أكثر من اثنين"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة، كما أنه لا يرغب في وصف ترحيل الفلسطينيين عن القطاع بأنه "تطهير"، واعتبر أنه يريد "فقط تنظيفه وتحويله إلى شيء ما".



وأوضح انه "سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب “لا يصدق” من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا"، وتحويله الى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مبينا ان "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع وسنقوم بعمل هناك أيضا، حيث سوف نمتلكها. وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".



من جانبه وصف الرئيس الإسرائيلي خطط عن بانها "ستغير التاريخ"، فيما عبرت حركة حماس عن رفضها الشديد لتصريحات وخططه لترحيل سكان القطاع.