أوروبا تفتح تحقيقا بشأن منصة "شي إن" الصينية

وقال للصحفيين في بروكسل، إنه "يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة و مؤشر الأسعار وممارسات غير عادلة".وقالت إن "السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف . وأضافت أنه تم إبلاغ المنصة بشأن التحقيق".وكانت قد طلبت بالفعل في حزيران الماضي معلومات مفصلة من شي إن بشأن توجهها لمواجهة المنتجات غير القانونية والتلاعب بالمستهلكين وإمكانية تتبع التجار.