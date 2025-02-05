ترامب: ارغب بالتوصل لاتفاق سلام نووي مع إيران

وكتب على المنصة: "التقارير التي تفيد بأن ستعمل، بالتعاون مع إسرائيل، على تفجير وتحطيمها، مبالغ فيها إلى حد بعيد".وشدد على أنه يرغب في رؤية "دولة عظيمة وناجحة" لكن دون امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه "يجب البدء بالعمل على اتفاق مع على الفور"، ومعلقا في منشوره: "سنقيم احتفالا كبيرا في عند توقيع الاتفاق مع إيران".وكان إيراني كبير قد قال لـ"رويترز" في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن مستعدة لمنح فرصة لحل الخلافات بين وذلك بعد يوم من إعادة تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على .واستطرد المسؤول بالقول إن تعارض "أي تهجير لسكان غزة، لكن المحادثات بين والولايات المتحدة مسألة منفصلة"، في إشارة إلى تصريحات بأن ستسيطر على وتحولها إلى "ريفييرا الأوسط" بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى".وأضاف "إيران ترفض أي تهجير للفلسطينيين، وأعلنت ذلك عبر قنوات مختلفة، غير أن هذه القضية ومسار الاتفاق النووي الإيراني مسألتان منفصلتان ويجب متابعتهما بشكل منفصل".وذكر أن تريد من "كبح جماح إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق" معها.