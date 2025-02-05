الكشف عن السر وراء اقتراح ترامب للسيطرة على غزة

وتابع والتز في تصريح تلفزيوني إن "اقتراح بالسيطرة على يهدف إلى الضغط على العربية المجاورة للتوصل إلى حل خاص بها".وأضاف أن هذا الضغط "من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها إلى التوصل إلى حلول خاصة بها".كان قد قال الثلاثاء، إنه يريد الاستيلاء على قطاع وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة .تحدث للصحفيين، وكان إلى جواره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرحا: "لدينا في وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق".ودعا إلى رحيل الغزاوين إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان يجب أن يعودوا إلى القطاع".وفي السياق ذاته، قال إنه لا يدعم استيطان في قطاع .وقال إنه "سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".وتابع الرئيس الأميركي أنه وفريقه "يناقشون إمكان إعادة التوطين مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة".كما أشار إلى انه يود أن يرى اتفاقا "لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرضون لإطلاق النار أو القتل".