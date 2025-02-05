لبنان.. سلام يتمسك بالمعايير وتسريبات بشأن الحقائب المهمة

أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الأربعاء، على أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل الحكومي على التجاذبات السياسية.





وأضاف: "المعايير التي التزمت بها لتشكيل الحكومة هي التي أعلنتها منذ أسبوع". وقال في مصورة: "أدرك تماما أهمية دور الأحزاب لكني اخترت تغليب العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية".وأضاف: "المعايير التي التزمت بها لتشكيل الحكومة هي التي أعلنتها منذ أسبوع".

وتابع سلام: "لن أفرط بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة"، وشدد على أن الرهان اليوم يتمثل في إعادة بناء وتشكيل حكومة الإصلاح.



وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" بتجاوز مفاوضات تشكيل الحكومة عقدة توزيع الحقائب على الأحزاب السياسية.



وبينت المصادر أن الرئيس المكلف نواف سيسند 4 حقائب لحزب القوات وهي الخارجية والداخلية والطاقة والصناعة، بينما ستحصل حركة أمل على حقيبة المالية.



وبحسب ذات المصادر ستسند حقيبة الداخلية للعميد المتقاعد أحمد الحجار والدفاع لميشال منسى، أما المقرب من ركان نصر الدين سيتولى حقيبة الصحة.



وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أعرب عن أمله في أن تكون الأمور بشأن تشكيل الحكومة اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد.