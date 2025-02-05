فضحتها الرائحة.. أم تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا لسبب غريب

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قامت الأم، كاثلين تورنيل، البالغة من العمر 77 عامًا، بالاحتفاظ بجثة ابنتها داخل شقتهما لأيام طويلة.وكان الجيران قد اشتكوا من "روائح كريهة" وانتشار الذباب في المبنى السكني، مما استدعى تدخل السلطات.رفضت تورنيل السماح لأي شخص بالدخول إلى منزلها، بل لجأت إلى حيلة غريبة لإقناع المحيطين بأن لا تزال على قيد الحياة، حيث قامت بلف جثة ابنتها بمعطف أحمر وأخذتها في نزهة على متحرك.لاحقًا، لاحظ الضباط رائحة كريهة تنبعث من تورنيل واستدعوا الشرطة، حيث تم إيقافها خارج أحد متاجر الملابس. وبدت تصرفاتها مريبة عندما دفعت الكرسي المتحرك إلى موقف سيارات منعزل.عند تفتيش الكرسي، كشف الضباط عن جثة متحللة لابنتها تريسي، التي كانت في الخمسينيات من عمرها عند وفاتها.خلال التحقيقات، قالت تورنيل: "لماذا لا يتركوننا وشأننا؟ لقد كنا بخير، وأنا كنت أعتني بها".وأكدت المحققة إيما روبرتس، خلال بيان قدمته لمحكمة الطب الشرعي في شرق لندن، أن الجثة كانت في حالة تحلل شديد.وفي إفادة حزينة للطبيب الشرعي، نفت تورنيل التسبب في وفاة ابنتها قائلة: "لا أعرف سبب وفاتها. لم أطلب سيارة إسعاف لأنني كنت أعلم أنهم لن يتمكنوا من مساعدتي. أبقيتها معي لأنني لم أستطع تحمل فراقها. لقد أحببتها كثيرًا".تم تشخيص تورنيل لاحقًا بأنها تعاني من اضطراب الحزن المطول وورم في المخ. وذكر الطبيب الشرعي جرايم إيرفين أن الضحية عانت من مشاكل "خطيرة" في الصحة العقلية.