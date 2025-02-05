تعليق أمريكي جديد يخص نشر قوات في غزة

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي لم يلتزم بنشر قوات أمريكية في قطاع .

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس جدد التزامه بالعمل على إزالة حكم حماس في قطاع، وملتزم بالقضاء على حماس وتأمين السلام الدائم للمنطقة كلها".

وأضاف أن "اقتراح الرئيس التاريخي بالسيطرة على يؤكد التزامه بالقضاء على حماس وتأمين السلام الدائم".

وشدد على أن "الرئيس لم يقدم بعد التزاما بشأن سيطرة على قطاع غزة، ولم يلتزم بنشر قوات أمريكية في غزة".

وتابع أن "الرئيس يتوقع من شركائنا خاصة والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى نعيد بناء وطنهم"، مضيفا "الرئيس مستعد لإعادة بناء للفلسطينيين مع جميع شعوب المنطقة المحبة للسلام".