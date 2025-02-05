سوريا.. الشرع يتلقى دعوة لزيارة فرنسا

أعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء، عن تلقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع دعوة لزيارة .​

وقالت الرئاسة السورية، إن "الرئيس الشرع تلقى اتصالا من رئيس أكد فيه على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا".

وأضافت أن "ماكرون أكد للشرع دعم العملية السياسية في ووحدة وسيادة أراضيها"، مشيرة الى أن "الرئيس الشرع تلقى دعوة من لزيارة في الأسابيع المقبلة".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.