انفجارات وسط خاركيف بعد رصد هجوم بمسيرات

دوت انفجارات وسط مدينة عقب رصد هجوم روسي بمسيرات انتحارية.

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي انفجارات وسط مدينة عقب رصد هجوم روسي بمسيرات انتحارية وتفعيل الدفاعات الجوية".

وكانت لمدينة إزيوم (جنوب شرقي خاركيف) أعلنت، الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 48 في قصف بصواريخ باليستية استهدف إدارة والمستشفى المركزي.