قرار جديد من ترامب يمنع الاختلاط في الصالات الرياضية.. ما القصة؟

وأشار ليفيت إلى أن السياسة الحالية للحكومة الأميركية هي أنه لا يوجد سوى جنسين، الذكر والأنثى.وأعلن الرئيس الأمريكي، ترامب، في وقت سابق أنه سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يمنع الرجال من دخول الصالات الرياضية للنساء.وقال خلال خطاب تنصيبه إن السياسة الرسمية للولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من الجنسين: الذكر والأنثى.