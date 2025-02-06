مشروع أمريكي لعزل ترامب.. بتهمة "التطهير العرقي" في غزة

وقال آل غرين: "في رسالة إلى من يهمه الأمر.. التطهير العرقي في ليس مزحة، خصوصًا عندما تصدر عن رئيس الأمريكية أقوى شخص في العالم.. عندما تكون لديه القدرة على أن يحسّن تمامًا ما يقوله".وأكد أن "التطهير العرقي في ليس مزحة، ورئيس وزراء يجب أن يخجل لأنه يعرف تاريخ شعبه ووقف هناك وسمح بمثل هذه التصريحات".وأضاف آل غرين أن "التطهير العرقي هو جريمة ضد الإنسانية، وأنا أقف هنا اليوم لأدين تلك التصريحات.. وأدين ما قاله الرئيس.. وأدين تواطؤ رئيس وزراء .. وأذكر الناس أن الدكتور (مارتن لوثر) كينغ كان على حق" عندما قال إن "الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان"، مشيرًا إلى أن الظلم في هو تهديد للعدالة في .وتابع آل غرين: "أقف هنا اليوم لأن حركة محاكمة الرئيس قد بدأت.. أقف هنا اليوم لأعلن أنني سأقدم لائحة اتهام ضد الرئيس بسبب الأفعال البشعة التي اقترحها والتي ارتكبها".وأشار إلى أنه "وضع الأساس لمحاكمة الرئيس الأمريكي وعزله"، مشددًا على أنه "في هذه القضية يقف وحده، وأنه يفعل ذلك "من أجل العدالة".