بعد ضغط ترامب.. بنما تنسحب من مبادرة صينية

ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنه لن يجدد مذكرة التفاهم مع الصين، قال خلال مؤتمر صحافي الخميس إن "سفارة بنما في بكين "قدمت الوثيقة" التي تتضمن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين".والأربعاء، أعلنت أنه سيتم السماح لسفنها الحكومية بعبور قناة بنما "مجانا" دون دفع أي رسوم، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارسها الرئيس على السلطات البنمية.وكتبت الخارجية الأميركية على منصة اكس أن "السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".وهذا أول كشف عن التنازلات التي ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بنما عرضتها عليه خلال محادثات أجراها الأحد.ومنذ فوزه في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني الماضي، رفض استبعاد استخدام القوة للسيطرة على القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية.واستياء وروبيو نابع من السماح لشركة صينية بإدارة موانئ على جانبي القناة، إضافة إلى خشيتهما من أن تغلق بكين الممر المائي أمام في حال حدوث أزمة.ونفت بنما بشدة مزاعم بوجود دور للصين في تشغيل القناة، لكنها بادرت أيضا إلى معالجة المخاوف الأميركية.