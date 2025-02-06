ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة

وأعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن الطلبات الأمريكية للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 219 ألفا خلال الأسبوع الذي انتهى في الأول من فبراير الجاري.وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة خلال الأسبوع من 25 يناير الماضي إلى 1.89 مليون، بزيادة بواقع 36 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.يشار إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية تعكس وضع تسريح العاملين والموظفين.