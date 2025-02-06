روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني

وقالت الوزارة في بيان: "بحلول الساعة 21:00 من يوم 6 فبراير 2025، تمكنت وحدات مجموعة قوات "سيفر" من إفشال محاولة هجوم مضاد شنته القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في كورسك"، مشددة على أنه تم صد جميع الهجمات، وتكبدت الوحدات الأوكرانية خسائر جسيمة.وأضافت: "وفقا للبيانات التشغيلية، قامت القوات الأوكرانية منذ صباح يوم 6 فبراير بشن ثماني باستخدام قوات تصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين، مدعومة بمركبات قتالية ومدرعات ودبابات وآلات هندسية لإزالة العوائق".ولفتت الوزارة إلى أن "وحدات من اللواء 11 المحمول جوا، واللواء 810 مشاة البحرية، بالإضافة إلى تشكيلات المتطوعين "فيتيران" و"أربات"، ومشغلي الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" للتكنولوجيا المتقدمة، واللواء 40 مشاة البحرية، والفوج 177 مشاة البحرية، بدعم من والمدفعية، تمكنوا من إيقاف وتدمير الوحدات الهجومية الأوكرانية".وأكدت الدفاع أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 200 فرد، وحوالي 50 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 8 دبابات، و5 مركبات قتالية، وناقلة جنود مدرعة، و30 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 آلات هندسية لإزالة العوائق، وجسر متحرك، ومعدات أخرى".