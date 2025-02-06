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روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني

دوليات

2025-02-06 | 14:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني
المصدر:
وكالات
799 مشاهدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 200 شخص ونحو 50 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: "بحلول الساعة 21:00 من يوم 6 فبراير 2025، تمكنت وحدات مجموعة قوات "سيفر" من إفشال محاولة هجوم مضاد شنته القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في مقاطعة كورسك"، مشددة على أنه تم صد جميع الهجمات، وتكبدت الوحدات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وأضافت: "وفقا للبيانات التشغيلية، قامت القوات الأوكرانية منذ صباح يوم 6 فبراير بشن ثماني موجات هجومية باستخدام قوات تصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين، مدعومة بمركبات قتالية ومدرعات ودبابات وآلات هندسية لإزالة العوائق".

ولفتت الوزارة إلى أن "وحدات من اللواء 11 المحمول جوا، واللواء 810 مشاة البحرية، بالإضافة إلى تشكيلات المتطوعين "فيتيران" و"أربات"، ومشغلي الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" للتكنولوجيا المتقدمة، واللواء 40 مشاة البحرية، والفوج 177 مشاة البحرية، بدعم من الطيران والمدفعية، تمكنوا من إيقاف وتدمير الوحدات الهجومية الأوكرانية".

وأكدت الدفاع الروسية أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 200 فرد، وحوالي 50 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 8 دبابات، و5 مركبات قتالية، وناقلة جنود مدرعة، و30 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 آلات هندسية لإزالة العوائق، وجسر متحرك، ومعدات أخرى".
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