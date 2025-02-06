غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال بين لبنان وسوريا

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الخميس، سلسلة جبال فاصلة بين وسوريا.

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وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على سلسلة الجبال الفاصلة بين وسوريا".

وأضافت أن "غارتين إسرائيليتين على مرتفعات منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان".



وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.