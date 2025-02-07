المرشد الأعلى السيد الخامنئي: إذا اعتدت امريكا على الشعب الإيراني فسنهاجم أمنها

وقال الخامنئي في لقادة وقوات الدفاع الجوي في العاصمة طهران، انه "إذا هددنا الامريكيون فسوف نهددهم، وإذا نفذوا تهديدهم ضدنا فسوف ننفذ تهديدنا".وتابع، ان " المفاوضات مع امريكا ليست ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة وليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد".وأضاف، ان " لقد قدمنا امتيازات وتفاوضنا وتوصلنا إلى حلول وسط ولكننا لم نحقق النتيجة التي كنا نهدف إليها"، لافتا الى ان " لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات مع أميركا".وأردف: " إذا اعتدى الأميركيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون تردد".