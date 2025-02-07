حالة تثير الذعر.. نهر يتحول الى "الأحمر" (صور)

نيوز – دولي

أثار تحول مياه نهر ريماك الذي يتدفق عبر العاصمة البيروفية، ليما، إلى اللون بشكل مفاجئ، قلق السكان المحليين والمسؤولين، باعتباره أهم مصدر للمياه في البلاد.

ويقوم المسؤولون في ليما بالتحقيق في سبب هذا الظاهرة وآثارها المحتملة، حيث تم أخذ عينات من النهر وإرسالها إلى لتحديد ما إذا كانت هناك مواد كيميائية موجودة.

وحدثت هذه الظاهرة الغريبة في مساء يوم 4 شباط بين ترخويو وشارع تشابوكا غراندا ليما، وانتشرت مقاطع فيديو لها بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر اللقطات مشاهدين يحدقون بذهول من فوق الجسور نحو المياه المتغيرة التي تتدفق تحتها.

وتحول النهر بالكامل - الذي يبلغ عرضه عشرات الأمتار - إلى اللون الزاهي.

ولم يكن لدى المواطنين أي تفسير لهذا الصادم، وتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة دهشتهم.

وأوضحت الخبيرة البيئية ماريا أنخيلكا فيلاسانتي، أن "تغير اللون لم يكن بسبب لعنة، كما اقترح البعض. بل تعتقد أن ذلك ناتج عن تلوث صناعي من المصانع في المنطقة التي تصب ملوثات ملونة في النهر".

ويوجد على الأقل 30 منجما يعمل في حوض سانتا يولاليا (Santa Eulalia basin )، وأكثر من 500 أنبوب تصريف يتدفق مباشرة إلى النهر.

وتعتقد ماريا أن "تصريفات هذه المناجم هي التي صبغت المياه باللون الزاهي".

ومع ذلك، أفادت خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في ليما (sedapal)، أنه "على الرغم من تغير اللون الغريب، لكن المياه ما تزال صالحة للشرب".

وقالت الشركة إن "عملية جمع المياه ومعالجتها في محطاتنا تستمر بشكل طبيعي، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة".

وأضافت، بشأن تغير اللون: "يحدث التغير في لون المياه بعد بوابات سحب المياه، لذا لا يمثل خطرا على عملية التزويد".

وأكدت التزامها بتوفير "مياه شرب عالية الجودة للسكان، مع ضمان خدمة آمنة وموثوقة".

وقالت الشركة أيضا إنها "زارت النهر وأخذت عينات، ووعدت انها ستواصل أداء دورنا الرقابي من خلال قياس جودة المياه من المصادر الطبيعية لتسليم النتائج إلى الجهات المختصة، وإذا تم اكتشاف أي تغيير، ستتخذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن".

الجدير بالذكر أن طول نهر ريماك يبلغ 160 كم، ويقسم المناطق الشمالية والجنوبية للعاصمة ليما.





