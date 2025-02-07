مجددا.. مصر تحذر إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط

وأعلنت الخارجية المصرية، رفض القاهرة لأي تصريحات أو مخططات تتعلق بترحيل الفلسطينيين، محذرة من تداعيات خطيرة قد تترتب على مثل هذه الأفكار، التي تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.وأكدت الخارجية المصرية، حسما نقلت وكالة أنباء الأوسط، أن استمرار طرح هذه السياسات التصعيدية يفاقم التوتر في المنطقة ويضع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على التصدي لهذه الممارسات، التي تهدد أسس الاستقرار والسلام.وشددت مصر على موقفها الثابت في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، معتبرة أن أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب استجابة دولية فورية.ودعت القاهرة الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدة ضرورة التصدي لجميع أشكال التهجير والتشريد، والالتزام بمرجعيات الشرعية الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية.