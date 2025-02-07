ضمن استمرارها في خرق الهدنة.. غارة اسرائيلية جديدة في لبنان

نيوز – دولي

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جديدة في جنوب في خرق واضح وصريح للهدنة.

وذكرت وسائل إعلامية ان "طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على منطقة تبنا عند أطراف بلدة البيسارية قضاء جنوب لبنان". وأضافت ان "الغارة الحقت اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

