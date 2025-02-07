"المغشوش" يتسبب بوفاة اكثر من 30 شخصا

نيوز – دولي

أعلن محافظ أنقرة واسيب شاهين، عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ونقلت قناة "إن تي في" عن شاهين قوله إن "33 شخصا توفوا بسبب تناول الكحول المغشوش، بينما يتواجد 20 شخصا في العناية المركزة".

وقال المسؤول أيضا إنه "خلال مسألة وصول الكحول المغشوش إلى السوق، تم اعتقال 32 شخصا، ووضع 13 منهم قيد الاعتقال".

وفي كانون الثاني، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول.

كما تم تسجيل جميع التسمم تقريبا في المنطقة التي يعيش فيها معظم المواطنين من تركمانستان وأوزبكستان.

وحسب البيانات الأولية، تم اعتقال 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بإنتاج وبيع مشروبات كحولية مقلدة، وتم القبض على أربعة منهم بأمر من .

وبقرار من سلطات إسطنبول، تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة.