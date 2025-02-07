طفلتان تفارقان الحياة بسبب "الاندومي" ومطالبات بإيقاف استيراده.. اليكم مخاطره!

واستقبل مستشفى أجا المركزي الطفلتين (ملك أحمد الاكراشي 7 سنوات وأختها 5 سنوات) وهما تعانيان من اضطراب بالوعي وقيء، وجرى إدخالهما للعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية، حتى فارقا الحياة.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأُخطرت لمباشرة التحقيق، ووضعت الجثامين تحت تصرفها، وبعد هذه الحادثة العديد من الأهالي بإيقاف تداول واستيراد "الاندومي" للحفاظ على صحة ابناءهم"مخاطر الاندومي"يعتبر الإندومي من أشهر الأطعمة السريعة التي يفضلها الكثيرون حول العالم، وذلك بسبب طعمه اللذيذ وسهولة تحضيره ومع ذلك، فأنه يعتبر طعامًا مُعالجًا، يحتوي على مجموعة من المكونات التي قد تشكل خطرًا على عند تناوله بشكل مفرط أو منتظم.ويحتوي الإندومي على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتناول كميات كبيرة من الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض، خاصة إذا لم يكن النظام الغذائي متوازنًا.تحتوي بعض أنواعه على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة، التي تعتبر ضارة لصحة القلب والشرايين، وهذه الدهون ترفع من مستويات الكولسترول الضار في الجسم.حيث تضاف إلى الإندومي بعض المواد الحافظة والنكهات الصناعية التي قد تكون ضارة بالصحة، خصوصًا عند تناولها بكميات كبيرة، وهذه الإضافات قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية أو مشكلات صحية أخرى على المدى البعيد.وتفتقر الشعيرية سريعة التحضير إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، مما يجعل الاعتماد عليه في النظام الغذائي يسبب نقصًا في هذه العناصر الحيوية، وينصح بتناول أطعمة متوازنة تحتوي على الفواكه والخضراوات والبروتينات لتجنب هذا النقص.وتعتبر من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وكميات قليلة من الألياف، مما يجعله غير مناسب للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، واستهلاكه بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وأثر سلبي على العامة.تعد المعكرونة سريعة التحضير من الوجبات السهلة والسريعة، لكنها قد تسبب ضررًا على الصحة، وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والصوديوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ونقص العناصر الغذائية المهمة.وتؤثر المعكرونة سريعة التحضير على الكلى وتزيد من خطر تلفها بسبب محتواها العالي من المواد المصنعة والصوديوم، والمواد المصنعة والحافظة الموجودة في المعكرونة سريعة التحضير قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على المزاج والصحة النفسية.تحتوي معظم أنواع المعكرونة سريعة التحضير على غلوتاميت أحادي الصوديوم (MSG)، الذي قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض الأشخاص، مثل الصداع وزيادة معدل ضربات القلب.