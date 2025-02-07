بعد إدانته في قضية "التنصت".. حكم قضائي غير مسبوق في فرنسا ضد ساركوزي

وقالت صحيفة "لوفيغارو" أنه "من المقرر أن يتم تزويد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسوار إلكتروني يوم الجمعة، بحسب مصدر قريب من القضية".وأضافت الصحيفة أنه "لم يتم تركيب السوار بعد في الصباح، فيما تم استدعاء نيكولا ساركوزي إلى الأسبوع الماضي لإخطاره ببنود هذا الحكم غير المسبوق بالنسبة لرئيس سابق".وبهذا القرار سيرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا ليكون بذلك أول رئيس تتم إدانته بهذه العقوبة.وأكدت جاكلين لافون محامية نيكولا ساركوزي، أن "الاجراءات تسير في مسارها وليس لدي أي تعليق".وصدر في وقت سابق حكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".وأكدت الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني، ورفضت النقض طلب ساركوزي بإلغاء هذا الحكم، ما يجعل الإدانة نهائية.