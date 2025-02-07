حادث غريب.. قتلى باصطدام طائرة بحافلة في البرازيل

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة بصدد محاولة القيام بهبوط اضطراري بعد وقت قصير على إقلاعها. وانزلقت لمئات الأمتار على الجادة واصطدمت بحافلة قبل أن تنفجر، حسبما أفاد رئيس جهاز الإطفاء ميلو، الصحفيين.وقتل والراكب الوحيد في الحادث الذي وقع بعد وقت قصير على إقلاع الطائرة وهي من طراز كينغ إير إف90 من مطار كامبو دي مارتي المخصص للرحلات الداخلية.وتمكن ركاب الحافلة من الهرب وأصيب ستة منهم بجروح وفق . وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي تصاعد سحب الدخان الكثيف علما بأن عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق بسرعة.وتوجه المحققون إلى مكان الحادث "لالتقاط الصور والتحدث لأشخاص شاهدوا تحطم الطائرة" من أجل الوقوف على ظروف الحادث، بحسب .