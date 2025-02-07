حماس تكشف أسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم السبت

وقال المتحدث باسم العسكري لحركة حماس أبو عبيدة على صفحته على تليغرام إن "الرهائن الذين تقرر الإفراج عنهم هم لياهو شرابي، وأور ليفي وأوهاد بن عامي".ولم تؤكد بعد تلقي قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة.وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن "القائمة التي سلمتها حماس بشأن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غدا تستوفي الشروط".من جانب آخر، أكدت حماس أنه من المتوقع أن تفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت.والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم حماس القانوع، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في .