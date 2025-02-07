ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا في تنفيذ خطتي بشأن غزة

مخاطبا الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي:"لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك".جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم إدارة قطاع بعد انتهاء الحرب.وفي حين وصف الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة بأنها "خطة اليوم التالي للحرب"، أثارت التصريحات جدلًا واسعًا ومخاوف من إعادة تشكيل خريطة المنطقة.جاءت تصريحات المثيرة للجدل في سياق إصراره على أنه "بحلول انتهاء الحرب، سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا"، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطة تمهيدًا لسيناريو جديد في المنطقة، قد يتضمن تهجيرًا قسريًا لسكان القطاع.وفقًا لترامب، فإن "إسرائيل ستسلم إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مشروع إعادة عالمي، دون الحاجة إلى وجود جنود أميركيين على الأرض".