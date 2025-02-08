السيد الخامنئي يلتقي وفدا من حركة حماس (صور)

نيوز – دوليات



استقبل المرشد الإيراني الخامنئي، صباح اليوم السبت، في وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).





ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء.

والتقى خامنئي وفد حماس المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، خلال استقباله وفدا من قيادة حركة "حماس" في طهران أن المقاومة الفلسطينية انتصرت على وإسرائيل و"منعتهم من الوصول إلى أهدافهم".



وخلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت، أشار خامنئي، إلى أن "انتصار غزة كان انتصارا على الولايات المتحدة، وأن التهديدات الأمريكية لإيران ليس لها أي تأثير في أذهان شعبنا ومسؤولينا ولا حتى في الشباب والفاعلين في البلاد".



وأضاف أن "عاقبة معاناة الشعب الفلسطيني تمثلت بانتصار الحق على الباطل وشعب غزة أصبح نموذجا يحتذى به" مشيرا إلى أن "تحقيق مفاوضي حماس لاتفاق وقف إطلاق النار يعد إنجازا عظيما".



وأردف إن "الدفاع عن فلسطين ودعم شعبها ليس موضعا للسؤال في أذهان الشعب الإيراني، وقضية فلسطين هي قضية أساسية لدينا وانتصار فلسطين أمر حتمي بالنسبة لنا".



وقال المرشد الإيراني لوفد حماس إن "الأحداث والصعود والهبوط يجب أن لا يشكل أي تردد وسيأتي بكل تأكيد اليوم الذي تحلون فيه أمر القدس للعالم الإسلامي".



ولفت أنه من "واجب العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة مساعدة أهل غزة لتخفيف معاناتهم".



وذكر أن "النصر النهائي في نهاية المطاف سيكون حليفا للشعب الفلسطيني وهذا أمر محتوم".



من جهته، أفاد مكتب الخامنئي، بأن وفد" حماس" عبر عن تقديره للدعم المستمر من قبل وشعبها.

وكانت أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.



وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره.