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تفاصيل خطة ترامب لتغيير النظام العالمي
دوليات
2025-02-08 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
980 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
"يُغير النظام
العالمي
بسرعة غير مسبوقة".
وقالت الصحيفة، إن "سرعة تحركات الرئيس
ترامب
لتقليص حجم الحكومة الأمريكية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، يخلق تأثيرًا مضاعفًا يمتد من الشوارع الرئيسية الأمريكية إلى أركان نائية من العالم".
وأضافت أن "القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين والمشرعين يشعرون بالقلق، ويسعون جاهدين لتحديد اتجاهاتهم، بسبب التغييرات المفاجئة التي تمس الرعاية الصحية والمدارس وسلسلة التوريد العالمية".
وبحسب الصحيفة، تحرك
ترامب
ونائبه الرئيسي في عملية الإصلاح الحكومي إيلون ماسك، لإضعاف وكالة المساعدات الدولية في
الولايات المتحدة
وغيرها من البرامج الفيدرالية، بالإضافة إلى تخفيف سياسات تغير المناخ.
وعلى الجانب الآخر، تحرك
ترامب
بسرعة لا مثيل لها واتخذ قرار التجميد الشامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم مؤقتا، وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الكندية والمكسيكية، قبل إلغاء الأمر على الأقل في الوقت الحالي.
ودخل العديد من
الرؤساء
التنفيذيين عام 2025 وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض الضرائب، وتفتح بيئة يمكن فيها للشركات متابعة الصفقات بشكل متفائل، واستبعد العديد منهم جوانب برنامج
ترامب
التي لم تعجبهم، مثل التعريفات الجمركية، وشعروا بالثقة في إمكانية استفادتهم من الوعود الجمهورية لتعزيز الاقتصاد.
لكن الآن، أصبح بعض
الرؤساء
التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "التغييرات غير المتوقعة، التي تتخذها إدارة
ترامب
بسرعة، بدأت تؤثر على مجموعة من الشركات، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالتعريفات الجمركية أو جهود
ترامب
لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة".
وعلى الرغم من أن
ترامب
أعطى كندا والمكسيك مهلة لمدة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25% التي هدد بها، فإن احتمال نشوب حرب تجارية أدى إلى تسريح العمال في العديد من الشركات.
فعلى سبيل المثال، سرّحت شركة ساوث شور للأثاث ومقرها كندا، 115 عاملاً يوم الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها الأفراد للشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض الرسوم الجمركية.
وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سولار هولر، دان كونانت ، وهي شركة ناشئة في ولاية فرجينيا الغربية تقوم ببناء مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح، إنه تم تجميد 6.2 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الذي كان من المتوقع أن يدفع مقابل حوالي 30 مشروعًا أنجزتها الشركة بالفعل.
وأضاف أنه "لا يوجد وضوح إذا كانت شركته ستتمكن من الوصول إلى الأموا".
وفي فيرجينيا، اضطرت شبكة الصحة إلى إغلاق نصف عياداتها وعددها ست عيادات؛ لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة.
وعلى نطاق أوسع، قال متحدث باسم الجمعية إن "حوالي ثلث أعضاء جمعية صحة المجتمع في فيرجينيا لم يتمكنوا من سحب تمويلهم الفيدرالي".
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