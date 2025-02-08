لبنان.. سلام يتعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"

وقال إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي.وأضاف: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه وبين لبنان والمجتمع الدولي".وفي ألقاها، قال إن لبنان سينفذ قرار رقم 1701، الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.وأضاف: "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية. أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".